Šok! Republikanci izdali Trampa: Senat Kongresa SAD izglasao rezoluciju kojom se traži okončanje rata protiv Irana

Kurir pre 1 sat
Šok! Republikanci izdali Trampa: Senat Kongresa SAD izglasao rezoluciju kojom se traži okončanje rata protiv Irana

Američki Senat je u utorak u svojio Rezoluciju o ratnim ovlašćenjima koju je prethodno usvojio Predstavnički dom, čime je ukorio predsednika Donalda Trampa pozivajući na okončanje američkog rata protiv Irana.

Rezolucija je usvojena sa 50 glasova prema 48, pri čemu su se četiri republikanska senatora pridružila gotovo svim demokratama u podršci toj meri. Senator Džon Feteraman, demokrata iz Pensilvanije, glasao je protiv rezolucije, dok dva republikanca nisu glasala. Ova neobavezujuća mera predstavlja najoštriji simbolični otpor ratu u Iranu koji je do sada došao sa Kapitola. Predstavnički dom je ovog meseca usvojio istu meru, koju su predložile demokrate, a kojom se
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