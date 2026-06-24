Srbija izgubila od Japana! Slabo izdanje naših odbojkaša u Orleanu

Kurir pre 1 sat
Srbija izgubila od Japana! Slabo izdanje naših odbojkaša u Orleanu

Rezultat po setovima je bio 17:25, 15:25, 25:22, 16:25, u utakmici prvog kola druge sedmice Lige nacija.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Veljko Mašulović sa 16 poena, dok je Lazar Marinović upisao 14 poena. U ekipi Japana bolji od ostalih je bio Ran Takahaši sa 22 poena, a kapiten Juki Išikava je zabeležio 12 poena. Srbiji je ovo drugi poraz u ovogodišnjoj Ligi nacija, dok je Japan zabeležio i petu pobedu u isto toliko mečeva. Japan se trenutno nalazi na prvom mestu Lige nacija sa 14 bodova, a Srbija je peta sa devet bodova. U sledećem kolu, Srbija u petak od
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