Šteta! Poraz posle velike borbe! Radivojević zaustavljena u prvom kolu kvalifikacija za Vimbldon

Kurir pre 3 sata
Šteta! Poraz posle velike borbe! Radivojević zaustavljena u prvom kolu kvalifikacija za Vimbldon
Srpska teniserka Lola Radivojević nije uspela da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za plasman u glavni žreb Vimbldona, pošto je danas u Londonu poražena od španske igračice Marine Basols sa 7:6 (10), 2:6, 6:7 (7). Meč između Basols i Radivojević, 143. i 147. igračice sveta, trajao je dva sata i 55 minuta. Basols se u drugom kolu kvalifikacija za treći grend slem u sezoni sastaje sa kineskom igračicom Van Sinju (86. na WTA listi), koja je pobedila sunarodnicu Go
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