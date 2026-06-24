Taker Karlson šokirao sve! Progovorio o narednim američkim izborima - "Ne znam šta ću da radim..."

Kurir pre 58 minuta  |  TASS)
Taker Karlson šokirao sve! Progovorio o narednim američkim izborima - "Ne znam šta ću da radim..."

Američki novinar Taker Karlson saopštio je da neće podržati Republikansku stranku. - Ne bih podržao Republikansku stranku.

Nema šanse da bih podržao Republikansku stranku. Neću podržati Demokratsku stranku. Ne znam šta ću da radim - rekao je u intervjuu za jedan podkast. - Kako bih ja ili bilo koji američki birač mogao da podrži političku stranku koja nije lojalna Sjedinjenim Državama i koja stavlja interese strane zemlje iznad interesa svojih građana - dodao je. Karlson, koji je nekada bio aktivni pristalica Trampa, vodeći kampanju među biračima da se okupe oko njega, prešao je u
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Razgovori Lavrova i Rubija mogu da budu organizovani u kratkom roku

Razgovori Lavrova i Rubija mogu da budu organizovani u kratkom roku

Politika pre 19 minuta
Šok! Republikanci izdali Trampa: Senat Kongresa SAD izglasao rezoluciju kojom se traži okončanje rata protiv Irana

Šok! Republikanci izdali Trampa: Senat Kongresa SAD izglasao rezoluciju kojom se traži okončanje rata protiv Irana

Kurir pre 1 sat
Amerika pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom

Amerika pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom

Politika pre 1 sat
Pentagon traži još 80 milijardi dolara od američkog Kongresa za troškove rata protiv Irana

Pentagon traži još 80 milijardi dolara od američkog Kongresa za troškove rata protiv Irana

Danas pre 3 sata
Senat SAD podržao predlog zakona o obustavi vojnih dejstava protiv Irana

Senat SAD podržao predlog zakona o obustavi vojnih dejstava protiv Irana

Insajder pre 1 dan
Senat Kongresa SAD izglasao rezoluciju kojom nastoji da spreči nastavak rata protiv Irana

Senat Kongresa SAD izglasao rezoluciju kojom nastoji da spreči nastavak rata protiv Irana

Beta pre 1 dan
Senat Kongresa SAD izglasao rezoluciju kojom nastoji da spreči nastavak rata protiv Irana

Senat Kongresa SAD izglasao rezoluciju kojom nastoji da spreči nastavak rata protiv Irana

Serbian News Media pre 1 dan

Ključne reči

Demokratska strankaNECIzboriDonald TrampRepublikanciTaker karlson

Svet, najnovije vesti »

Audi proklizao i priklještio bivšu misicu (21)! Čuli se samo krici, a uzrok tragedije ledi krv u žilama!

Audi proklizao i priklještio bivšu misicu (21)! Čuli se samo krici, a uzrok tragedije ledi krv u žilama!

Blic pre 59 minuta
Taker Karlson šokirao sve! Progovorio o narednim američkim izborima - "Ne znam šta ću da radim..."

Taker Karlson šokirao sve! Progovorio o narednim američkim izborima - "Ne znam šta ću da radim..."

Kurir pre 58 minuta
Razgovori Lavrova i Rubija mogu da budu organizovani u kratkom roku

Razgovori Lavrova i Rubija mogu da budu organizovani u kratkom roku

Politika pre 19 minuta
Obustavljen železnički saobraćaj širom Nemačke

Obustavljen železnički saobraćaj širom Nemačke

Politika pre 4 minuta
Oman uspostavio privremeni koridor kroz Ormuski moreuz

Oman uspostavio privremeni koridor kroz Ormuski moreuz

Politika pre 54 minuta