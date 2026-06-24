"Trampa više pljesnuli po ruci, nego što su mu stavili lisice" Senatska rezolucija o ratnim ovlašćenjima simbolična i nema nikakvu zakonsku snagu (foto)

Kurir pre 58 minuta  |  BBC/ CNN/Preveo i priredio:
"Trampa više pljesnuli po ruci, nego što su mu stavili lisice" Senatska rezolucija o ratnim ovlašćenjima simbolična i nema…

Američki Senat, u kojem većinu drže republikanci, odobrio je meru kojom se zahteva da predsednik Donald Tramp obustavi rat u Iranu ili zatraži odobrenje Kongresa pre nego što nastavi vojnu akciju.

BBC navodi da je rezolucija, ipak uglavnom simboličnog karaktera jer, uprkos tome što je prošla oba doma Kongresa, neće biti poslata Trampu na razmatranje i potpis i nema zakonsku snagu. Šačica republikanaca pridružila se demokratama u glasanju u utorak koje je završeno sa 50-48 odnosom glasova u korist rezolucije. Istu meru je usvojio Predstavnički dom Kongresa ranije ovog meseca. Tramp je kritikovao rezoluciju, nazivajući je "loše tempiranom i besmislenom".
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