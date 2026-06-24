Petoro povređeno u udesu na autoputu ka Beogradu

Moj Novi Sad pre 1 sat
Petoro povređeno u udesu na autoputu ka Beogradu

Pet osoba je povređeno u saobraćajnoj nezgodi na autoputu Novi Sad – Beograd.

Dva muškarca starosti 46 i 58 godina prevezena su u Urgentni centar Kliničnog centra Vojvodine, a tri osobe je preuzela Hitna pomoć Inđije. Nesreća se dogodila nešto pre 11 sati, kada je kombi vozilo udarilo u priključno vozilo putarske službe, prenosi Tanjug. Dva povređena muškarca su prevezena u Urgentni centar Kliničnog centra Vojvodine, od kojih je 46-godišnjak sa višestrukim kontuzionim povredama, prevezen na hirurgiju, a drugi muškarac (58) sa lakšim
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Saobraćajna nezgoda kod Hale Jezero, saobraćaj usporen (VIDEO)

Saobraćajna nezgoda kod Hale Jezero, saobraćaj usporen (VIDEO)

InfoKG pre 16 minuta
Kombi udario u vozilo putarske službe na auto-putu Novi Sad-Beograd, najmanje troje povređenih

Kombi udario u vozilo putarske službe na auto-putu Novi Sad-Beograd, najmanje troje povređenih

N1 Info pre 51 minuta
Kombi udario u vozilo putarske službe na auto-putu Novi Sad-Beograd, petoro povređeno

Kombi udario u vozilo putarske službe na auto-putu Novi Sad-Beograd, petoro povređeno

RTS pre 1 sat
KOMBI ULETEO U RADOVE NA MOSTU KOD BEŠKE

KOMBI ULETEO U RADOVE NA MOSTU KOD BEŠKE

Ozon pre 1 sat
Pet osoba povređeno u saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Novi Sad - Beograd

Pet osoba povređeno u saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Novi Sad - Beograd

Newsmax Balkans pre 1 sat
Petoro povređenih, jedan u teškom stanju: Detalji stravične nesreće na mostu Beška, muškarac sa višestrukim kontuzionim…

Petoro povređenih, jedan u teškom stanju: Detalji stravične nesreće na mostu Beška, muškarac sa višestrukim kontuzionim povredama prevezen na hirurgiju

Kurir pre 1 sat
Teška saobraćajka na auto-putu Novi Sad - Beograd; Pet osoba povređeno; Kolona ogromna VIDEO

Teška saobraćajka na auto-putu Novi Sad - Beograd; Pet osoba povređeno; Kolona ogromna VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

InđijaVojvodinaNovi SadTanjug

Društvo, najnovije vesti »

NKEU podržao zahtev za sprovođenje međunarodne istrage o upotrebi zvučnog topa

NKEU podržao zahtev za sprovođenje međunarodne istrage o upotrebi zvučnog topa

N1 Info pre 41 minuta
Nacionalni konvent o EU: Pozivanje UN da istraži navode o zvučnom topu je legitimni međunarodni mehanizam u slučaju dubokog…

Nacionalni konvent o EU: Pozivanje UN da istraži navode o zvučnom topu je legitimni međunarodni mehanizam u slučaju dubokog društvenog nepoverenja

Insajder pre 21 minuta
Gašić čestitao preuzimanje dužnosti budućim izaslanicima odbrane

Gašić čestitao preuzimanje dužnosti budućim izaslanicima odbrane

RTV pre 31 minuta
Beriša i ambasador Ukrajine o položaju ukrajinske zajednice i značajaju dijaloga

Beriša i ambasador Ukrajine o položaju ukrajinske zajednice i značajaju dijaloga

RTV pre 26 minuta
Gašić razgovarao s budućim izaslanicima odbrane u inostranstvu

Gašić razgovarao s budućim izaslanicima odbrane u inostranstvu

Beta pre 41 minuta