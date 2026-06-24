Petoro povređeno u udesu na autoputu ka Beogradu

Pet osoba je povređeno u saobraćajnoj nezgodi na autoputu Novi Sad – Beograd.

Dva muškarca starosti 46 i 58 godina prevezena su u Urgentni centar Kliničnog centra Vojvodine, a tri osobe je preuzela Hitna pomoć Inđije. Nesreća se dogodila nešto pre 11 sati, kada je kombi vozilo udarilo u priključno vozilo putarske službe, prenosi Tanjug. Dva povređena muškarca su prevezena u Urgentni centar Kliničnog centra Vojvodine, od kojih je 46-godišnjak sa višestrukim kontuzionim povredama, prevezen na hirurgiju, a drugi muškarac (58) sa lakšim