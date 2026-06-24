Crnogorci pali zbog droge u Beogradu na vodi: Policija im pronašla kilogram kokaina (Foto)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su crnogorske državljane P.

L. (26) i M. L. (31) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Oni se sumnjiče da su u dužem vremenskom periodu, od za sada nepoznatih lica nabavljali opojnu drogu kokain koju su čuvali u jednom stanu u Beogradu, odakle su ove narkotike prodavali kupcima u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Policija ih je uhapsila u putničkom motornom vozilu u naselju Beograd na vodi i tom prilikom kod