Luka Modrić odigrao 200. meč za Hrvatsku: Samo trojica igrala više od njega, dvojica su Ronaldo i Mesi

Luka Modrić je startovao u meču Hrvatske sa Panamom na Svetskom prvenstvu i tako je upisao svoj 200. meč za reprezentaciju.

Postao je tek četvrti fudbaler sa 200 ili više nastupa za reprezentaciju posle Lionela Mesija, Kristijana Ronalda i Badera Al Mutave iz Kuvajta. Kristijano Ronaldo je sa 230 nastupa prvi na listi, Bader Al-Mutava koi se povukao 2022. godine je drugi sa 202 meča, a do 200 nastupa na ovom Mundijalu stigao je i Lionel Mesi koji sada ima 201 odigran meč. Luka Modrić je debitovao 2006. godine u Bazelu na prijateljskoj utakmici HRvatske i Argentine kod selektora Zlatka