Počeli prijemni ispiti, a na ovih 9 fakulteta u Beogradu upis je siguran: Indeks i budžet čekaju bez stresa

Prijemni ispiti za upis na fakultete već su počeli, a najbolji đaci tradicionalno jurišaju na najpopularnije smerove gde se po tri kandidata bore za jedan indeks, na pojedinim visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Beogradu vlada hronični deficit studenata.

Bilo da vučete manje bodova iz srednje škole ili strahujete od treme na testu koji startuje u sredu, ovi fakulteti su vaša karta za siguran upis bez stresa. Donosimo vam detaljnu listu. Prijemni ispiti za novu generaciju brucoša na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počeli u sredu, 24. juna. Dan kasnije, 25. juna, startuju ispiti na Univerzitetu u Novom Sadu, 26. juna u Kragujevcu, dok će kandidati u Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici svoje znanje