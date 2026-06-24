RHMZ upozorava na "veoma opasnu pojavu"! Danas haos na nebu, a evo kada temperatura skače na paklenih 38 stepeni

Toplo i nestabilno, pre podne mestimično sa kišom prognozirano je danas u Srbiji.

Od sredine dana i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, a samo će na severu zemlјe biti pretežno sunčano uz promenlјivu oblačnost. Vetar slab, severni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ). - Toplotni talas u trajanju od najmanje 5 uzastopnih dana. S obzirom na intenzitet i vreme trajanja prognozira se veoma opasna vremenska pojava. Budite veoma obazrivi i pratite zvanična saopštenja o