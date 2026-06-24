Selektor Francuske otišao sa Mundijala: Zbog smrtnog slučaja se vratio u domovinu

Tužne vesti dolaze sa Svetskog prvenstva. Selektor Francuske Didije Dešan napustio je Mundijal uoči poslednjeg meča grupne faze sa Norveškom zbog smrti majke. Kako je javio Fudbalski savez Francuske otišao je Dešan da bi prisustvovao sahrani. Bez njega u Americi tim će preuzeti njegov dugogodišnnji pomoćni Gi Stefan. "U dogovoru sa predsednikom Fudbalskog saveza Francuske Filipom Dijalom koji se nalazi uz reprezentaciju, Didije Dešan je privremeno je prepustio