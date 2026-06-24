Snažno nevreme stiže za manje od dva sata: Rhmz izdao upozorenje na jake pljuskove u ovom delu Srbije

Mondo pre 1 sat  |  Mihajlo Sfera
Snažno nevreme stiže za manje od dva sata: Rhmz izdao upozorenje na jake pljuskove u ovom delu Srbije

Jutarnji sati donose nestabilno vreme severozapadu Bačke, gde su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, koji ponegde mogu biti i intenzivniji, uz pojavu sugradice, najavljuje se u novoj prognozi RHMZ-a.

Danas nas očekuje topao i nestabilan dan. Prepode će obeležiti mestimična kiša, dok se od sredine dana očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Srećom, na severu zemlje preovladavaće pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost. Vetar će biti slab, severnog pravca. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od 29 do 32 stepena. Uživajte u prijatnijem vremenu dok traje, jer nam se bliži pravi letnji vikend. Do kraja nedelje i početkom naredne, očekuje se pretežno
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