Iran kaže da SAD narušava poverenje protivrečnim izjavama o sporazumu

N1 Info pre 1 sat  |  Hina
Iran kaže da SAD narušava poverenje protivrečnim izjavama o sporazumu

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai optužio je Sjedinjene Države da daju izjave koje su u suprotnosti sa tekstom Memoranduma o razumevanju (MOU) između dve zemlje, prenose mediji.

Portparol je na X-u napisao da je Iran ušao u diplomatski proces u dobroj veri, uprkos onome što je nazvao dugom istorijom američke neiskrenosti prema Iranu, i da je potpisao Memorandum o razumevanju kojim je okončan rat, ali da je pritom ostao svestan „iskustva proteklih pet decenija“, posebno događaja u poslednjih godinu i po. „Protivrečne izjave američkih zvaničnika o memorandumu o okončanju nametnutog rata neće smanjiti nagomilano nepoverenje Iranaca i samo će
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