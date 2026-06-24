Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da će, prema najnovijem rebalansu, prevoznicima u Beogradu, privatnicima i GSP, biti dodeljeno 50 milijardi dinara.

Jovanović je istakao da je reč o rekordnom iznosu i potvrdi da ti izdaci "nekontrolisano rastu", navodi se u saopštenju CLS. "Ne postoji grad u Evropi koji daje četvrtinu ukupnog budžeta na subvencije za javni prevoz, što je neodrživo na duži rok i zbog čega ispaštaju sva druga davanja iz budžeta", poručio je Jovanović. Dodao je da rebalans "najdirektnije opovrgava" navode gradonačelnika Aleksandra Šapića da Beograd štedi time što sve više linija ustupa