Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da će, prema najnovijem rebalansu, prevoznicima u Beogradu, privatnicima i GSP, biti dodeljeno 50 milijardi dinara.

Jovanović je istakao da je reč o rekordnom iznosu i potvrdi da ti izdaci "nekontrolisano rastu", navodi se u saopštenju CLS. "Ne postoji grad u Evropi koji daje četvrtinu ukupnog budžeta na subvencije za javni prevoz, što je neodrživo na duži rok i zbog čega ispaštaju sva druga davanja iz budžeta", poručio je Jovanović. Dodao je da rebalans "najdirektnije opovrgava" navode gradonačelnika Aleksandra Šapića da Beograd štedi time što sve više linija ustupa
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