Kombi udario u vozilo putarske službe na auto-putu Novi Sad-Beograd, najmanje troje povređenih

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Kombi udario u vozilo putarske službe na auto-putu Novi Sad-Beograd, najmanje troje povređenih

Najmanje tri osobe povređene su kada je kombi vozilo udarilo u priključno vozilo putarske službe na auto-putu Novi Sad-Beograd, nezvanično saznaje N1.

Prema informacijama koje je N1 dobio povređene su tri osobe, dok RTS prenosi da je pet osoba povređeno. Nema potvrda o stepenu povreda. Kako navodi javni servis, dva povređena muškarca su prevezena u Urgentni centar Kliničnog centra Vojvodine, od kojih je 46-godišnjak sa višestrukim kontuzionim povredama, prevezen na hirurgiju, a drugi muškarac (58) sa lakšim višestrukim povredama prevezen takođe na hirurgiju. Tri osobe je sa lica mesta preuzela Hitna pomoć Inđije.
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