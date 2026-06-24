Nastavljena sednica Skupštine: Rasprava o presađivanju organa, opozicija kritikuje predlog zakona

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Nastavljena sednica Skupštine: Rasprava o presađivanju organa, opozicija kritikuje predlog zakona

Skupština Srbije nastavila je raspravu o amandmanima podnetim na predložene izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa.

Na predložene izmene i dopune Zakona poslanici su podneli 32 amandmana, a rasprava o njima počela je u utorak. Poslanica Stranke slobode i pravde Jelena Spirić pitala je nadležne zašto Srbija nije članica Eurotransplanta. Ona je istakla značaj ulaska Srbije u Eurotransplant zato što ulaskom u tu organizaciju, pored ostalog, pruža usluge centrima za transplantaciju, laboratorijama i donorskim bolnicama u osam zemalja i šansu da mnogo više ljudi dobije organ. "U
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