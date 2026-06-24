RERI: U Srbiji 2025. 104 dana sa više čestica PM2,5 od dozvoljenog

Merne stanice širom Srbije su tokom 2025. godine beležile u proseku 104 dana sa prekoračenjem dozvoljene koncentracije sitnih čestica PM2,5, dok Evropska unija (EU) cilja da od 2030. godine bude najviše 18 takvih dana.

Te čestice prodiru duboko u pluća i prelaze u krvotok, objavila je danas nevladina organizacija "Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu" (RERI) u sveobuhvatnoj analizi kvaliteta vazduha u Srbiji za 2025. godinu. Svih 97 mernih stanica u Srbiji čiji podaci zadovoljavaju minimalni zakonski kriterijum pouzdanosti, zabeležilo je prekoračenje evropskog standarda, pokazala je analiza. Novi Pazar je tokom 2025. godine imao 127 dana sa prekoračenjem