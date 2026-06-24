Skupština Srbije završila raspravu, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Skupština Srbije završila raspravu, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu u pojedinostima o svim tačkama vanredne sednice, a predsednica parlamenta Ana Brnabić najavila je da će sutra, od 10 sati, biti dan za glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je i set pravosudnih zakona.

Poslanici su danas završili razmatranje u pojedinostima nekoliko predloga zakona o davanju garancija Republike Srbije za izmirivanje obaveza "Srbijagasa", kao i predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije za izmirenje zaduživanja "Srbijavoza". Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović rekao je danas da je to preduzeće prinuđeno da uzima kredite za investicije sa garancijom države Srbje jer je samo za poslednje dve godine zbog socijalne politike preko cene tog
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