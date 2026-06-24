UO AKB kritikuje VJT i tužioca Markovića koji "dovodi u pitanje nepristrasnost", tužilaštvo tvrdi da je reakcija - pritisak i pretnja

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
UO AKB kritikuje VJT i tužioca Markovića koji "dovodi u pitanje nepristrasnost", tužilaštvo tvrdi da je reakcija - pritisak i…

Upravni odbor Advokatske komore Beograda, govoreći o nedavnim akcijama Višeg javnog tužilaštva u vezi "zvučnog topa", kazao je da ovo tužilaštvo ugrožava pretpostavku nevinosti studenata i građana.

Kritikovao je i izjave tužioca Miodraga Markovića dovode u pitanje nepristrasnost VJT. Tužilaštvo je ocenilo da je ova reakcija otvoren "pritisak i pretnja". Upravni odbor Advokatske komore Beograda kritikovao je Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu i javnog tužioca Miodraga Markovića zbog "grubog ugrožavanja pretpostavke nevinosti i osnovnih procesnih prava građana" u vezi sa slučajem navodne simulacije upotrebe zvučnog topa tokom studentskog skupa u martu
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