UO AKB kritikuje VJT i tužioca Markovića koji "dovodi u pitanje nepristrasnost", tužilaštvo tvrdi da je reakcija - pritisak i pretnja

Upravni odbor Advokatske komore Beograda, govoreći o nedavnim akcijama Višeg javnog tužilaštva u vezi "zvučnog topa", kazao je da ovo tužilaštvo ugrožava pretpostavku nevinosti studenata i građana.

Kritikovao je i izjave tužioca Miodraga Markovića dovode u pitanje nepristrasnost VJT. Tužilaštvo je ocenilo da je ova reakcija otvoren "pritisak i pretnja". Upravni odbor Advokatske komore Beograda kritikovao je Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu i javnog tužioca Miodraga Markovića zbog "grubog ugrožavanja pretpostavke nevinosti i osnovnih procesnih prava građana" u vezi sa slučajem navodne simulacije upotrebe zvučnog topa tokom studentskog skupa u martu