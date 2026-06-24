Završena rasprava o Zakonu o presađivanju ljudskih organa, poslanici sada raspravljaju o izgradnji auto-puta

Skupština Srbije završila je raspravu o amandmanima podnetim na izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa i počela razmatranje amandmana podnetih na dopune Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate-Preljina.

Na predložene dopune zakona poslanici su podneli šest amandmana. Poslanik Zeleno-levog fronta Robert Kozma rekao je da ta stranka nema ništa protiv toga da se gradi deonica Kraljevo-Novi Pazar i Raška-Jarinje, ali imaju protiv toga da se izgradnja tih deonica radi na koruptivan način i da se stavlja u postojeći zakon, takozvani leks specijalis, Moravski koridor. On je rekao da je jedini razlog zašto vlast odlučuje da se izgradnja tih deonica auto-puta stavlja u već