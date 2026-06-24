Hitna upozorenja za obilne pljuskove i grad u Beogradu, Bačkoj, Banatu i Moravičkom okrugu

Naslovi.ai pre 18 minuta

RHMZ izdao crveni alarm za delove Beograda, Bačke, Banata i Moravičkog okruga zbog obilnih pljuskova, grada i grmljavine. Sutra pretežno sunčano i toplo sa lokalnim pljuskovima u planinskim predelima.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje toplo i nestabilno vreme u Srbiji sa mestimičnom kišom pre podne i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom od sredine dana. Na severu zemlje očekuje se pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost. Temperatura će se kretati između 15 i 32 stepena. Insajder Nova Dnevnik

Za područje Bačke izdato je hitno upozorenje zbog intenzivnih pljuskova sa grmljavinom i mogućom pojavom grada, posebno na potezu od Crvenke do Bačkog Petrovca. Upozorenje važi za naredna dva sata, a dodatna hitna upozorenja izdata su i za Beograd, kao i za sever Bačke, Banat i Moravički okrug zbog jakih pljuskova sa grmljavinom, grada i lokalnih nepogoda. Najnovije informacije potvrđuju crveni alarm za delove Beograda, Bačke, Banata i Moravičkog okruga sa mogućim intenzivnim pljuskovima, grmljavinom i gradom. N1 Info Danas Blic RTV Euronews Nova Telegraf Newsmax Balkans NIN Euronews Blic Mondo

Upozorenja meteorologa ističu da će narednih dana biti postepena stabilizacija vremena sa više sunca i porastom temperature, uz očekivane toplotne talase krajem juna i početkom jula. Sutra se očekuje pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 35 stepeni, uz lokalne pljuskove i grmljavinu u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Lekari savetuju redovan unos tečnosti i zaštitu od visokih temperatura. Euronews N1 Info Ozon Blic Serbian News Media