Nestabilno vreme u Srbiji uz upozorenja na pljuskove i grad u Bačkoj, toplotni talas od četvrtka

Naslovi.ai pre 34 minuta
Nestabilno vreme u Srbiji uz upozorenja na pljuskove i grad u Bačkoj, toplotni talas od četvrtka

Danas toplo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, hitna upozorenja za Bačku. Od sutra stabilizacija i porast temperature do 35 stepeni uz lokalne pljuskove u planinama.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje toplo i nestabilno vreme u Srbiji sa mestimičnom kišom pre podne i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom od sredine dana. Na severu zemlje očekuje se pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost. Temperatura će se kretati između 15 i 32 stepena. Insajder Nova Dnevnik

Za područje Bačke izdato je hitno upozorenje zbog intenzivnih pljuskova sa grmljavinom i mogućom pojavom grada, posebno na potezu od Crvenke do Bačkog Petrovca. Upozorenje važi za naredna dva sata. N1 Info Danas Blic RTV Euronews

Upozorenja meteorologa ističu da će narednih dana biti postepena stabilizacija vremena sa više sunca i porastom temperature, uz očekivane toplotne talase krajem juna i početkom jula. Sutra se očekuje pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 35 stepeni, uz lokalne pljuskove i grmljavinu u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Lekari savetuju redovan unos tečnosti i zaštitu od visokih temperatura. Euronews N1 Info Ozon Blic Serbian News Media

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