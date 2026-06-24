Produžena hitna upozorenja za grmljavinske nepogode u delovima Srbije, sutra pretežno sunčano i toplo

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RHMZ upozorava na obilne pljuskove i grad u Beogradu, Bačkoj, Banatu i okolnim okruzima. Sutra pretežno sunčano sa lokalnim pljuskovima u planinskim predelima i žutim meteo-alarmom. Lekari upozoravaju na rizike od visokih temperatura i sparine.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje toplo i nestabilno vreme u Srbiji sa mestimičnom kišom pre podne i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom od sredine dana. Na severu zemlje očekuje se pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost. Temperatura će se kretati između 15 i 32 stepena. Insajder Nova Dnevnik

Za područje Bačke izdato je hitno upozorenje zbog intenzivnih pljuskova sa grmljavinom i mogućom pojavom grada, posebno na potezu od Crvenke do Bačkog Petrovca. Upozorenje važi za naredna dva sata, a dodatna hitna upozorenja izdata su i za Beograd, kao i za sever Bačke, Banat, Moravički, Podunavski i Šumadijski okrug zbog jakih pljuskova sa grmljavinom, grada i lokalnih nepogoda. Najnovije informacije potvrđuju produženje crvenog alarma za delove Beograda, Bačke, Banata, Moravičkog, Podunavskog i Šumadijskog okruga sa mogućim intenzivnim pljuskovima, grmljavinom i gradom, uključujući i sremski deo Beograda i okolinu Obrenovca. N1 Info Danas Blic RTV Euronews Nova Telegraf Newsmax Balkans NIN Euronews Blic Mondo Dnevnik Euronews Insajder

Upozorenja meteorologa ističu da će narednih dana biti postepena stabilizacija vremena sa više sunca i porastom temperature, uz očekivane toplotne talase krajem juna i početkom jula. Sutra se očekuje pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 35 stepeni, uz lokalne pljuskove i grmljavinu u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Na snazi je žuti meteo-alarm zbog mogućih nepogoda. Lekari upozoravaju da ekstremno visoke temperature i sparina ugrožavaju zdravlje ne samo starijih, već i mlađih osoba, sa čestim kolapsima zbog niskog pritiska i poremećenog ritma spavanja i vežbanja. Euronews N1 Info Ozon Blic Serbian News Media RTS Blic