Advokat Olenik nakon razgovora u UKP: „Cilj je da se studenti bez ikakvih dokaza povežu sa terorizmom i navodnim simulacijama“

Nedeljnik pre 34 minuta
Advokat Olenik nakon razgovora u UKP: „Cilj je da se studenti bez ikakvih dokaza povežu sa terorizmom i navodnim simulacijama“…

Advokat i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Olenik jutros je bio na razgovoru u Upravi kriminalističke policije.

Olenik objašnjava za Danas da je bio pozvan u UKP zbog podataka koje je iznosio o upotrebi zvučnog topa. „Uprava kriminalističke policije postupila je po nalogu tužioca, a interesovalo ih je odakle mi podaci koje sam iznosio o upotrebi zvučnog oružja. Očekivao sam da će policija odbiti takav nalog, jer svaki organ uprave ima pravo da odbije naređenje koje je protivzakonito. Međutim, to se nije dogodilo, iako su i sami znali da je besmisleno da me ispituju o
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