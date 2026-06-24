Program Svetskog prvenstva počinje od 21 čas: Evo kojih 6 utakmica se igraju večeras i tokom noći (14. dan)

Na programu 14. dana Svetskog prvenstva u Severnoj Americi u noći između 24. i 25. juna biće šest utakmica, od 21 čas do 3 časa ujutru.

Program u sredu uveče počinje utakmicom između Bosne i Hercegovine i Katara u okviru trećeg kola grupe Grupe B, sa početkom od 21 čas na Lumen fild (field) stadionu u Sijetlu. BIH – KATAR (OD 21 ČAS) „Zmajevi“ su u prvoj utakmici odigrali nerešeno protiv Kanade, rezultat je bio 1:1, a gol za BiH postigao je Jovo Lukić. U drugom kolu, izabranici Sergeja Barbareza poraženi su od Švajcarske rezultatom 4:1. Štoper Tarik Muharemović dobio je crveni karton na tom meču i