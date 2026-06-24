Program Svetskog prvenstva počinje od 21 čas: Evo kojih 6 utakmica se igraju večeras i tokom noći (14. dan)

Nedeljnik pre 2 sata
Program Svetskog prvenstva počinje od 21 čas: Evo kojih 6 utakmica se igraju večeras i tokom noći (14. dan)

Na programu 14. dana Svetskog prvenstva u Severnoj Americi u noći između 24. i 25. juna biće šest utakmica, od 21 čas do 3 časa ujutru.

Program u sredu uveče počinje utakmicom između Bosne i Hercegovine i Katara u okviru trećeg kola grupe Grupe B, sa početkom od 21 čas na Lumen fild (field) stadionu u Sijetlu. BIH – KATAR (OD 21 ČAS) „Zmajevi“ su u prvoj utakmici odigrali nerešeno protiv Kanade, rezultat je bio 1:1, a gol za BiH postigao je Jovo Lukić. U drugom kolu, izabranici Sergeja Barbareza poraženi su od Švajcarske rezultatom 4:1. Štoper Tarik Muharemović dobio je crveni karton na tom meču i
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

SP UŽIVO: Ibra ironično o Ronaldovom „povratku“

SP UŽIVO: Ibra ironično o Ronaldovom „povratku“

Sport klub pre 11 minuta
MUNDIJAL UŽIVO Povratak u tim zvezde koja je podelila naciju, rođendan najvećeg i Sijetl u bojama Bosne

MUNDIJAL UŽIVO Povratak u tim zvezde koja je podelila naciju, rođendan najvećeg i Sijetl u bojama Bosne

Nova pre 46 minuta
Da li će Austrija i Alžir odigrati pošteno?

Da li će Austrija i Alžir odigrati pošteno?

B92 pre 46 minuta
Ćiro Blažević: "Sine moj, sad si me raz*ebao"

Ćiro Blažević: "Sine moj, sad si me raz*ebao"

Mondo pre 2 sata
Bosna najavila napad na Katar, Barbarez otkrio: "Predstojeći meč neće biti kao prethodni"

Bosna najavila napad na Katar, Barbarez otkrio: "Predstojeći meč neće biti kao prethodni"

Telegraf pre 2 sata
Raspored Mundijala (14. dan): Na programu čak šest utakmica, meč istine za Bosnu i Hercegovinu

Raspored Mundijala (14. dan): Na programu čak šest utakmica, meč istine za Bosnu i Hercegovinu

Danas pre 3 sata
Gužva na tabeli trećeplasiranih selekcija - sistem na Mundijalu gde niko nije siguran

Gužva na tabeli trećeplasiranih selekcija - sistem na Mundijalu gde niko nije siguran

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaKanadaKatar

Sport, najnovije vesti »

Srpski odbojkaši laka prepreka za Japan

Srpski odbojkaši laka prepreka za Japan

RTS pre 1 minut
Srbija poražena od lidera u derbiju Lige nacija

Srbija poražena od lidera u derbiju Lige nacija

Danas pre 6 minuta
“Odbio mnogo izdašnije ponude”: Iskusni plejmejker prvo pojačanje Crvene zvezde

“Odbio mnogo izdašnije ponude”: Iskusni plejmejker prvo pojačanje Crvene zvezde

Danas pre 36 minuta
Interesantna odluka: Mladi fudbaler otišao iz Partizana kao slobodan igrač i prešao u Napredak!

Interesantna odluka: Mladi fudbaler otišao iz Partizana kao slobodan igrač i prešao u Napredak!

Hot sport pre 21 minuta
Gotovo je, Zvezda potvrdila transfer: Kris Džons je prvo Teodosićevo pojačanje

Gotovo je, Zvezda potvrdila transfer: Kris Džons je prvo Teodosićevo pojačanje

Mondo pre 46 minuta