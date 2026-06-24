Bosna i Hercegovina prolazi u drugu fazu ako pobedi Katar

Newsmax Balkans pre 1 sat
Bosna i Hercegovina prolazi u drugu fazu ako pobedi Katar

Počinje rasplet na Mundijalu, prvo ćemo saznati učesnika šesnaestine finala u Grupi B. Švajcarska i Kanada su praktično obezbedili prolaz u nokaut fazu, ostaje da u međusobnom duelu reše pitanje pobednika grupe, dok će Bosna i Hercegovina i Katar odlučiti ko će biti treći.

BiH i Katar znaju da im odgovara samo pobeda, jer remi bi izvesno poslao obe selekcije kući, pre svega zbog loše gol razlike koja je bitna na tabeli trećeplasiranih gde osam od 12 selekcija obezbeđuju nastavak takmičenja. Selektor BiH Sergej Barbarez zna da u Sijetlu "zmajevi" moraju da odigraju na visokom nivou ako žele da nastave takmičenje. "Pobeda vodi dalje, videćemo čija će želja biti veća. To što nas vide kao favorite ne menja ništa u našem pristupu. Jer,
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