Englezi zaustavljeni u Bostonu, Gana osvojila bod u meču bez golova

Fudbalske reprezentacije Engleske i Gane remizirale su 0:0 u utakmici drugog kola L grupe na Svetskom prvenstvu.

Englezi nisu uspeli da ponove partiju sa otvaranja protiv Hrvatske, Gana se odlično branila, pa sada oba tima imaju po četiri boda i izvestan prolazak u nokaut fazu. Najbolju priliku imao je Niko O' Rajli u 87. minutu kada je pogodio prečku, a potom je Hari Kejn prebacio gol. U drugom meču grupe od jedan sat sastaju se Hrvatska i Panama. U poslednjem kolu, 27. juna, igraju Engleska-Panama i Hrvatska-Gana.