Prvi slučaj ebole potvrđen u Francuskoj: Lekar se zarazio u Demokratskoj Republici Kongo

Francuska je zabeležila prvi slučaj ebole na svojoj teritoriji, saopštile su zdravstvene vlasti, navodeći da je zaraženi lekar doputovao iz Demokratske Republike Kongo, gde je u toku velika epidemija ovog smrtonosnog virusa.

Ministarstvo zdravlja Francuske navelo je da je slučaj potvrđen u kontinentalnom delu zemlje, a pacijent je odmah prebačen u specijalizovanu zdravstvenu ustanovu. Njegovo stanje je stabilno. "Sve mere predostrožnosti, uključujući izolaciju pacijenta, preduzete su po njegovom dolasku u zemlju, uz prebacivanje u bolnicu pod bezbednim uslovima kako bi se izbegao svaki rizik od širenja zaraze", saopštilo je ministarstvo, prenosi Le Parisien. U toku je epidemiološka