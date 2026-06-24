Studentski centar: Nijedan student neće biti iseljen iz Studentskog grada, već privremeno premešten

Newsmax Balkans pre 35 minuta  |  Newsmax Balkans
Studentski centar: Nijedan student neće biti iseljen iz Studentskog grada, već privremeno premešten

Studenti u blokadi u Beogradu saopštili su da će zbog projekta "EXPO 2027" deo studenata biti primoran da se iseli iz Studentskog grada. Iz Studentskog centra Beograd saopštili su da nije reč o iseljenju, već privremenom premeštaju iz krila F Doma II.

"Studentski grad raspolaže sa blizu 4.500 mesta, dok se u krilu F nalazi manje od 10 odsto ukupnih smeštajnih kapaciteta. U navedenom krilu planiran je smeštaj 445 volontera koji će tokom trajanja izložbe EXPO 2027 biti angažovani na organizaciji i realizaciji ovog velikog međunarodnog događaja", istakli su. Dodali su da će svi studenti koji budu privremeno premešteni iz krila F dobiti smeštaj u okviru kapaciteta Studentskog centra "Beograd" pod istim uslovima koje
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