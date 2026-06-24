Toplotni talas u Evropi: Temperatura na asfaltu u Holandiji veća od 50 stepeni, u Britaniji najtopliji junski dan

Jak toplotni talas pogodio je većinu zapadne i centralne Evrope. U Holandiji je 24. jun ušao u istoriju kao najtopliji od početka merenja 1901. godine. U Velikoj Britaniji zabeležena je najviša junska temperaturu u istoriji merenja, sa 35,7 stepeni na jugu zemlje.

U 14.30 časova temperatura u mestu De Bilt u Holandiji dostigla je 32,8 stepeni, čime je oboren prethodni rekord za 24. jun od 32,6 stepeni, zabeležen 2005. godine, prenosi NL Tajms. Meteorološki servis Veronlajn saopštio je da je ovo sedmi temperaturni rekord oboren u Holandiji ove godine za određeni datum. Temperatura na površini puteva na više lokacija širom zemlje prešla je 50 stepeni. Prema podacima prikazanim na mapi državne službe za upravljanje vodnim i