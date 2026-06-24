Optužen za korupciju: Netanjahu završio svedočenje posle 98 ročišta

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu svedočio je poslednji put i time završio svoje glavno i unakrsno ispitivanje u 98 ročišta u tri slučaja korupcije za koja mu se sudi, prenosi Tajms of Izrael. "Cilj je bio da se sve pretraži, da se nešto pronađe.

Nisu ništa pronašli. Ispitivali su moje rođake, porodicu, metode ispitivanja su neverovatne. Uništili su porodice. Nisu tražili zločin, tražili su osobu i nisu ništa pronašli", rekao je Netanjahu za Kanal 13. Premijer Izraela je optužen po tri tačke optužnice za prevaru i kršenje zakona u slučajevima 1000, 2000 i 4000, kao i po jednoj tački optužnice za primanje mita u vidu pozitivnog medijskog izveštavanja u slučaju 4000. Saslušanja Netanjahuovog svedočenja su