Teška saobraćajna nesreća na mostu Beška: Stvara se ogromna kolona na autoputu, više povređenih ljudi

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 11 sati na mostu Beška u smeru ka Beogradu.

Kako piše " Blic", sumnja se da je do nesreće došlo kada je kombi vozilo naletelo na priključno vozilo putarske službe koje se tamo nalazilo zato što se na toj deonici puta obavljaju radovi. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu E-75 iz smera Novog Sada ka Beogradu povređeno je petoro ljudi, potvrđeno je za "Blic" iz novosadskog Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. A post shared by 192.RS (@192_rs) Na ovoj deonici puta se stvaraju veliki zastoji i