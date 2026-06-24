Tramp kritikovao Senat zbog rezolucije o Iranu; Grosi tvrdi da će inspektori posetiti iranska nuklearna postrojenja

NIN pre 3 sata
Tramp kritikovao Senat zbog rezolucije o Iranu; Grosi tvrdi da će inspektori posetiti iranska nuklearna postrojenja

Nakon višenedeljnih pregovora i vojnih tenzija, američka administracija suočava se sa novim izazovom - kako da ubedi saveznike u Persijskom zalivu da podrže dogovor sa Iranom.

Državni sekretar Marko Rubio boravi u zemljama Persijskog zaliva kako bi ubedio Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein da podrže dogovor koji mnogi u regionu dočekuju sa nepoverenjem. Istovremeno, iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je da iranski raketni program nije deo sporazuma sa SAD i da o njemu neće biti pregovora, uprkos tome što je Donald Tramp ranije ograničavanje iranskih raketa navodio kao jedan od razloga za američke vojne operacije. Rubio
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