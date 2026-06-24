Vučić pred Predsedništvom primio zahteve grupe radnika GSP-a:Odgovor u roku od 7 dana

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Vučić pred Predsedništvom primio zahteve grupe radnika GSP-a:Odgovor u roku od 7 dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas predstavnike radnika Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) koji su ispred zgrade Predsedništva predali zahteve u vezi sa budućnošću javnog prevoza u Beogradu.

Vučić je poručio da će odgovor na njihove zahteve biti pripremljen u roku od sedam dana, u saradnji sa nadležnima iz Grada Beograda. Kako je naveo u objavi na Instagramu, deo okupljenih radnika ga je dočekao zvižducima, ali je ocenio da je važno što je razgovor ipak održan. „Primio sam njihove zahteve i zajedno sa nadležnima iz grada pripremićemo odgovor u roku od sedam dana. I ovom prilikom se pokazalo da razgovorom, dijalogom, možemo da rešavamo probleme“,
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