Advokat Naumov traži da VJT javno objavi oba dokumenta na kojima zasniva sumnju o simuliranja zvučnog topa

Advokat Rastko Naumov je danas pozvao beogradskog Više javno tužilaštvo (VJT) da objavi oba dokumenta na kojima zasniva sumnje o simuliranju upotrebe „zvučnog topa“ na protestu 15. marta lane u Beogradu.

VJT je 19. juna saopštilo da je naložilo policiji da identifikuje osobe koje su bila na sastanku organizacije „Studenti u blokadi – Krovna radna grupa za bezbednost“ 22. januara 2025. kada je, po navodima tužilaštva, „dogovarana simulacija“ upotrebe zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine. VJT navodi da postoji sumnja da su učesnici tog sastanka i druge neidentifikovane osobe „u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe