"Moj sin je bio među ugroženima, 16. marta sam podneo krivičnu prijavu": Advokat Terzić tvrdi da 15. marta nije bilo simulacije i da tužilaštvo zastrašuje građane

Advokat Vladimir Terzić ocenjuje da privođenja i pretresi, kojima su poslednjih dana bili izloženi pojedinci koji su govorili o navodnoj upotrebi zvučnog uređaja tokom protesta 15. marta prošle godine, predstavljaju pokušaj zastrašivanja građana. Terzić u razgovoru za Nova.rs ističe da je i sam podneo krivičnu prijavu zbog pomenutog događaja kojem je prisustvovao njegov sin.

Podsetimo, najpre je priveden vojni analitičar Aleksandar Radić koji je nakon 15. marta govorio o tome šta se dogodilo tog dana. Naime, na protestu je tokom odavanja pošte došlo do stampeda među građanima, izazvanog nepoznatim zvukom. U danima nakon protesta, građani su se javljali lekarima i žalili na zujanje u ušima, tahikardiju, mučnine i glavobolje. Istraga o zvučnom incidentu, kojim je pogođeno više od 3.000 građana, i dalje je u toku, a dok građani čekaju