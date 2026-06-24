Skoro 1.000 više kandidata nego prošle godine zainteresovano za upis na Univerzitet u Beogradu

Nova pre 3 sata
Skoro 1.000 više kandidata nego prošle godine zainteresovano za upis na Univerzitet u Beogradu

Za upis na neki od fakulteta Univerziteta u Beogradu prijavilo se ukupno 17.016 maturanata.

Broj zainteresovanih veći je za gotovo 1000 u odnosu na prethodnu školsku godinu, prenosi Danas. Na Univerzitet u Beogradu za upis u školsku 2026/2027. godinu planiran je upis na ukupno 15.315 mesta. "Ponosni smo, jer je veliko interesovanje snažna potvrda ugleda i poverenja koje uživa Univerzitet u Beogradu", kaže za Danas Dejan Filipović, prorektor za nastavu UB. Najviše prijava za upis zabeleženo je na Ekonomskom fakultetu (1924) i Fakultetu organizacionih nauka
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