Studentski centar Beograd o premeštanju studenta: "Krilo F će biti renovirano, u njemu će biti smešteno 445 volontera za EXPO, to je uobičajena praksa"

Ustanova Studentski centar Beograd oglasila se nakon što su Studenti u blokadi objavili da će zbog radova za EXPO deo studenata biti iseljen iz Studentskog grada. Kako navode, reč je o privremenom premeštanju dela studenata iz F krila Doma II, kojima će biti obezbeđen smeštaj u okviru kapaciteta Studentskog centra „Beograd“ pod istim uslovima koje trenutno imaju.

U saopštenju dostavljenom medijima Ustanova Studentski centar Beograd navodi da je "Studentski grad raspolaže sa blizu 4.500 mesta, dok se u krilu F nalazi manje od 10 odsto ukupnih smeštajnih kapaciteta". "U navedenom krilu planiran je smeštaj 445 volontera koji će tokom trajanja izložbe EKSPO 2027 biti angažovani na organizaciji i realizaciji ovog velikog međunarodnog događaja. Svi studenti koji budu privremeno premešteni iz krila F dobiće smeštaj u okviru