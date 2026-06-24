Obustavljen železnički saobraćaj širom Nemačke

Zbog široko rasprostranjenog kvara na železničkoj radio-mreži pogođeni su svi vozovi na svim linijama

BERLIN – Zbog velikih problema sa železničkom radio-komunikacijom, nemačka železnica „Dojče ban” obustavila je danas železnički saobraćaj širom zemlje, saopštila je ta kompanija. "Zbog kvara na digitalnom železničkom radio-sistemu GSM-R širom Nemačke, svi vozovi se privremeno zadržavaju u stanicama", navodi se u saopštenju, prenosi Frankfurter algemajne cajtung. Prema navodima portparola kompanije, došlo je do poremećaja u radu digitalnog železničkog radio-sistema