Razgovori Lavrova i Rubija mogu da budu organizovani u kratkom roku

Politika pre 19 minuta
Razgovori Lavrova i Rubija mogu da budu organizovani u kratkom roku

Ovo nije trenutak kojem treba pridavati politički značaj.

MOSKVA – Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je danas da telefonski razgovori ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija mogu da budu organizovani u kratkom roku. „Oni mogu biti organizovani u formatu telefonskog kontakta prilično brzo. Tokom čitavog perioda mandata administracije (američkog predsednika) Donalda Trampa više puta smo videli potvrde za to”, rekao je Rjabkov za list
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