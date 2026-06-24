Kragujevac dobio milion dinara za pošumljavanje kompleksa Čika Dača

Pressek pre 3 sata  |  pressek, foto:M.O.
Kragujevac dobio milion dinara za pošumljavanje kompleksa Čika Dača

Za realizaciju projekta „Sadnjom do zdravijeg grada - pošumljavanje kompleksa Čika Dača” Grad Kragujevac je dobio million dinara od Ministarstva zaštite životne sredine.

To čini 80 odsto vrednosti projekta. Uz sredstva koja je obezbedila lokalna samouprava, ukupan budžet za ovogodišnje pošumljavanje iznosi 1.250.000 dinara. - Pored vizuelnog unapređenja ovog dela grada, realizacija projekta pozitivno utiče na kvalitet životne sredine, ublažavanje posledica klimatskih promena, poboljšanje mikroklimatskih uslova i jačanje urbane otpornosti na lokalnom nivou, navodi se na sajtu gradske uprave. Projekat obuhvata kompletnu pripremu
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