Prokuplje drugi po zagađenosti grad u Srbiji

Prokuplje press pre 4 sati  |  Biljana Roganović
Prokuplje drugi po zagađenosti grad u Srbiji

Tokom 2025. godine tri najzagađenija grada bila su novi Pazar, Prokuplje i Valjevo, pokazali su podaci Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI).

Merne stanice širom Srbije tokom 2025. godine beležile su u proseku 104 dana godišnje sa prekoračenjem dozvoljene koncentracije sitnih čestica PM2,5, a Evropska unija od 2030. godine dozvoljavaće najviše 18 takvih dana. –Svih 97 mernih stanica u Srbiji, čiji podaci zadovoljavaju minimalni zakonski kriterijum pouzdanosti, zabeležilo prekoračenje tog evropskog standarda. Novi Pazar je tokom 2025. godine imao 127 dana sa prekoračenjem dozvoljene koncentracije PM10,
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