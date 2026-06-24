Bajatović: Gasni aranžman sa Rusijom produžen za tri meseca

Radio 021 pre 2 sata  |  FoNet
Bajatović: Gasni aranžman sa Rusijom produžen za tri meseca

Direktor "Srbijagasa" i poslanik Socijalističke partije Srbije Dušan Bajatović izjavio je danas da je gasni aranžman sa Rusijom produžen za naredna tri meseca, kao i da će ga uskoro produžiti i do Nove godine. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Bajatović je u Skupštini Srbije, gde se raspravljalo o zaduživanjima kod banaka za projekte "Srbijagasa", rekao da najpovoljniju cenu gasa u Evropi ima Srbija. "Nema ni investicija bez gasa. Ukoliko ne završimo neke od ovih projekata, tipa da dovršimo interkonekcije sa Rumunijom ili Makedonijom, gas će da poskupi za minimum 40 odsto. Ako ga uvozimo sa nemačke obale i poslušamo neke od vajnih analitičara poskupeće 80 odsto", istakao je Bajatović. On je ukazao na to
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