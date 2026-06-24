Kombi udario u vozilo putarske službe kod Beške, najmanje troje povređenih

Radio 021 pre 2 sata  |  N1
Kombi udario u vozilo putarske službe kod Beške, najmanje troje povređenih

Najmanje tri osobe povređene su kada je kombi vozilo udarilo u priključno vozilo putarske službe na auto-putu Novi Sad-Beograd. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Prema informacijama koje je N1 dobio, povređene su tri osobe, dok RTS prenosi da je pet osoba povređeno. Nema potvrda o stepenu povreda. Dva povređena muškarca su prevezena u Urgentni centar Kliničnog centra Vojvodine, od kojih je 46-godišnjak sa višestrukim kontuzionim povredama, prevezen na hirurgiju, a drugi muškarac od 58 godina sa lakšim višestrukim povredama prevezen je takođe na hirurgiju. Tri osobe je sa lica mesta preuzela Hitna pomoć Inđije. N1 je
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