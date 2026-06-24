Na današnji dan: Otkrivena Kanada, prvo svedočanstvo o "letećem tanjiru", umro Mika Antić

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan: Otkrivena Kanada, prvo svedočanstvo o "letećem tanjiru", umro Mika Antić

Pregled značajnih dešavanja u Srbiji i svetu na današnji dan, 24. jun. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

79 - Umro je rimski car Tit Flavije Vespazijan, osnivač dinastije Flavija. Za njegove vladavine izgrađen je amfiteatar Koloseum u Rimu, najveća građevina te vrste u Rimskom carstvu. 1497 - Engleski moreplovac Džon Kebot otkrio je Kanadu i proglasio Severnu Ameriku posedom Velike Britanije. 1509 - Henri VIII, drugi monarh iz dinastije Tjudor, krunisan je za kralja Engleske. Tokom vladavine raskinuo je sa Vatikanom i 1534. osnovao Anglikansku crkvu. 1519 - Umrla je
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