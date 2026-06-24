Olenik posle razgovora u UKP: Interesovalo ih odakle mi informacije o "zvučnom topu"

Radio 021 pre 11 minuta  |  N1
Olenik posle razgovora u UKP: Interesovalo ih odakle mi informacije o "zvučnom topu"

Advokat i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Olenik kaže da je na informativnom razgovoru u prostorijama UKP bio nešto više od dva sata. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Dodaje da ih je interesovalo odakle mu saznanja o zvučnom topu, dodajući da su "samo potvrđene rečenice koje je rekao uoči tog razgovora". Podsetimo, VJT u Beogradu je u petak, 19. juna, saopštilo da sumnja da su studenti "planirali simulaciju zvučnog topa" na protestu 15. marta, dodajući da je naložilo prikupljanje informacija u vezi sa tim, ali i obavljanje razgovora sa svima onima koji su javno izneli tvrdnje da je protiv učesnika tog protesta upotrebljen zvučni
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Prikupljanje dokaza ili zastrašivanje: Policija i dalje saslušava građane koji su govorili o zvučnom topu 15. marta (VIDEO)

Prikupljanje dokaza ili zastrašivanje: Policija i dalje saslušava građane koji su govorili o zvučnom topu 15. marta (VIDEO)

Insajder pre 15 minuta
"Moj sin je bio među ugroženima, 16. marta sam podneo krivičnu prijavu": Advokat Terzić tvrdi da 15. marta nije bilo…

"Moj sin je bio među ugroženima, 16. marta sam podneo krivičnu prijavu": Advokat Terzić tvrdi da 15. marta nije bilo simulacije i da tužilaštvo zastrašuje građane

Nova pre 11 minuta
Paunović: Saslušavanje građana je simulacija postupka - koje god oružje da je bilo upotrebljeno, proizvelo je posledice

Paunović: Saslušavanje građana je simulacija postupka - koje god oružje da je bilo upotrebljeno, proizvelo je posledice

N1 Info pre 1 sat
Advokatska komora upozorila da Više tužilaštvo u Beogradu ulazi u političku sferu, tužilaštvo odgovara da je u pitanju…

Advokatska komora upozorila da Više tužilaštvo u Beogradu ulazi u političku sferu, tužilaštvo odgovara da je u pitanju pritisak na njihovu samostalnost

Insajder pre 2 sata
Slučaj "zvučni top": Advokatska komora Beograda i Više javno tužilaštvo u Beogradu u klinču

Slučaj "zvučni top": Advokatska komora Beograda i Više javno tužilaštvo u Beogradu u klinču

RTV pre 2 sata
Tužilaštvo: Advokatska komora Beograda vrši pritisak na tužioce i politizuje istragu o zvučnom topu

Tužilaštvo: Advokatska komora Beograda vrši pritisak na tužioce i politizuje istragu o zvučnom topu

Radio 021 pre 3 sata
UO AKB kritikuje VJT i tužioca Markovića koji "dovodi u pitanje nepristrasnost", tužilaštvo tvrdi da je reakcija - pritisak i…

UO AKB kritikuje VJT i tužioca Markovića koji "dovodi u pitanje nepristrasnost", tužilaštvo tvrdi da je reakcija - pritisak i pretnja

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglVojvodinaAleksandar Olenik

Politika, najnovije vesti »

DSK traži mesto predsednika Kosova, nudi Abdidžikua ili Hazirija

DSK traži mesto predsednika Kosova, nudi Abdidžikua ili Hazirija

Danas pre 16 minuta
Šajn: Priče o plaćanju Roma za miting SNS uznemirujući pokazatelj odnosa vlasti prema ranjivim grupama

Šajn: Priče o plaćanju Roma za miting SNS uznemirujući pokazatelj odnosa vlasti prema ranjivim grupama

Danas pre 1 minut
Prikupljanje dokaza ili zastrašivanje: Policija i dalje saslušava građane koji su govorili o zvučnom topu 15. marta (VIDEO)

Prikupljanje dokaza ili zastrašivanje: Policija i dalje saslušava građane koji su govorili o zvučnom topu 15. marta (VIDEO)

Insajder pre 15 minuta
Nevena Jovanović: Srbija ostaje posvećena saradnji sa UN i mirovnim misijama

Nevena Jovanović: Srbija ostaje posvećena saradnji sa UN i mirovnim misijama

RTV pre 46 minuta
Đurić: Potpisan sporazum, građani Srbije mogu u Panamu bez viza

Đurić: Potpisan sporazum, građani Srbije mogu u Panamu bez viza

RTV pre 1 minut