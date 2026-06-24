Olenik posle razgovora u UKP: Interesovalo ih odakle mi informacije o "zvučnom topu"

Advokat i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Olenik kaže da je na informativnom razgovoru u prostorijama UKP bio nešto više od dva sata. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Dodaje da ih je interesovalo odakle mu saznanja o zvučnom topu, dodajući da su "samo potvrđene rečenice koje je rekao uoči tog razgovora". Podsetimo, VJT u Beogradu je u petak, 19. juna, saopštilo da sumnja da su studenti "planirali simulaciju zvučnog topa" na protestu 15. marta, dodajući da je naložilo prikupljanje informacija u vezi sa tim, ali i obavljanje razgovora sa svima onima koji su javno izneli tvrdnje da je protiv učesnika tog protesta upotrebljen zvučni