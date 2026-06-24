Poslanici Skupštine Srbije i danas zasedaju vanredno, na dnevnom redu i zakon o presađivanju organa

Radio 021 pre 1 sat  |  Tanjug
Poslanici Skupštine Srbije i danas zasedaju vanredno, na dnevnom redu i zakon o presađivanju organa

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Poslanici su tokom jučerašnje rasprave završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu u pojedinostima na Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Na dnevnom redu su Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlog izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Predlog izmena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Predlog
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