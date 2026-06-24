Studentski centar: Studenti se ne iseljavaju, već se premeštaju zbog volontera Ekspo izložbe

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Studentski centar: Studenti se ne iseljavaju, već se premeštaju zbog volontera Ekspo izložbe

Ne radi se o iseljenju studenata iz Studentskog grada, već o privremenom premeštanju dela studenata iz krila F Doma II za vreme Ekspo izložbe sledeće godine. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Svi studenti koji budu privremeno premešteni iz krila F dobiće smeštaj u okviru kapaciteta Studentskog centra Beograd pod istim uslovima koje trenutno imaju, saopštila je Ustanova Studentski centar "Beograd", reagujući povodom informacija koje su se pojavile u javnosti o, kako ističu - navodnom iseljenju studenata iz Studentskog grada na Novom Beogradu zbog održavanja Specijalizovane izložbe Ekspo 2027. "Studentski grad raspolaže sa blizu 4.500 mesta, dok se u
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