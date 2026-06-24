Univerzitet u Novom Sadu na listi najboljih svetskih univerziteta: Pogledajte koje mesto je zauzeo

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Univerzitet u Novom Sadu na listi najboljih svetskih univerziteta: Pogledajte koje mesto je zauzeo

Univerzitet u Novom Sadu nalazi se na listi najboljih svetskih univerziteta za 2027. godinu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Na novoj listi, Univerzitet u Novom Sadu nalazi se u rangu između 1201. i 1400. mesta od ukupno 1.500 univerziteta. Njegovo mesto u odnosu na prethodnu godinu nije promenjeno. Na listi se iz Srbije nalazi još Univerzitet u Beogradu, između 801. i 850. mesta, što je pad u odnosu na prethodnu godinu. Na prethodnoj listi beogradski univerzitet zauzimao je poziciju između 761. i 770. mesta. Univerziteti u Nišu i Kragujevcu nisu na listi. Kako se rangiraju univerziteti?
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