Bahatost na delu, jurio 203 na sat tamo gde je dozvoljeno 100: Presretač zaustavio bahatog vozača Audija u Zemunu (VIDEO)

RINA pre 19 minuta
Bahatost na delu, jurio 203 na sat tamo gde je dozvoljeno 100: Presretač zaustavio bahatog vozača Audija u Zemunu (VIDEO)

Beograd – Pripadnici saobraćajne policije zaustavili su sinoć oko 22 časa u Zemunu vozača starog 28 godina koji je automobilom marke Audi jurio čak 203 kilometra na čas na deonici puta gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.

Kako je saopštio MUP, bahatog vozača otkrio je presretač, nakon čega je odmah isključen iz saobraćaja. Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da su od početka godine pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima otkrili gotovo 20.000 prekršaja, među kojima su 143 slučaja nasilničke vožnje. MUP je još jednom apelovao na vozače da poštuju ograničenja brzine i
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